Adana'da kampanyayı duyan hastaneye aşı olmaya koştu

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünyada ise başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede korona virüs aşısı olanlara çeşitli ödüller vaat ediliyor.

Adana’da ise bir kebapçı aşılamanın hız kesmeden devam etmesi için dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.