Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim Metin Külünk konuştu

AK Partili eski milletvekili Metin Külünk, kendisinin Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Sedat Peker'den 10 bin dolar siyasetçi var' açıklaması sonrasında kamuoyunda söz konusu iddialar üzerinden tartışmalar devam ediyor.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, FOX TV'de sabah saatlerinde yayınlanan 'Çalar Saat' programında Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar siyasetçinin AK Parti'li Metin Külünk olduğuna işaret etti.

"Yüzde 99'u sana Metin Külünk der"

Zeyrek "Soylu Şentop'a o ismin kim olduğunu söyledi ama açıklamazsan sevinirim dedi. AKP'de bu ismi bilmeyen yok. AKP'de git anket yap bu isim kimdir diye. Yüzde 99'u sana Metin Külünk der. Son videsunda Sedat Peker'in Ekşioğlu'yla yaptığı görüşmeyi hatırlasana orada en çok ismi geçen Metin Külünk" diye konuştu.

Metin Külünk konuştu

Kendisi hakkındaki söz konusu iddialar sonrasında Odatv'ye açıklama yapan Metin Külünk, "Yok rica ediyorum lütfen. Benim kişilik haklarıma saygı duymaya davet ediyorum sizi. Temel hak ve hürriyetime saygı duymayı bekliyorum. Ben sizinkine saygılıyım siz de benimkine saygı duyun" dedi.

Soylu o ismi Şentop'a söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konu gündeme geldi. Soylu'nun ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.

Neler olmuştu?

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı TRT yayınında, "... ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet, TBMM Başkanı Şentop'tan bu siyasetçinin kimliğini açıklamasını istedi.

Muhalefetin eleştirileri üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Soylu'ya yazı gönderip "Hukuki sürecin başlatılabilmesi için "tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilmesi" istenmişti.