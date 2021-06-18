İstanbul'u kara bulutlar sardı! Merkeze doğru ilerliyor

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da gökyüzü karardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.

Abone ol

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış için uyarı gelmişti. Yapılan açıklamada öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilmişti.