Mete Yarar'dan Veyis Ateş ve 'villa' açıklaması! 'Ben öyle bir insan değilim'

Habertürk TV yorumcusu ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, Veyis Ateş'le ilişkisi ve 'milyon liralık' villada oturduğu iddialarıyla ilgili konuştu.

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Veyis Ateş'in hakkındaki 1 milyon euro iddiası sonrası Habertürk'ten istifa etmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, yayınlanan bir fotoğraf tartışma konusu oldu. Veyis Ateş'in villasında çekilen fotoğrafta yer aldığı için hakkında koruma kararı olmasına rağmen adresi deşifre olan Mete Yarar, isyan etti. Gelişmeler üzerine YouTube kanalından bir video yayınlayan Mete Yarar, Veyis Ateş’le olan ilişkisini, evinin değerini ve de evinin adresini yayınlayanlar için dava açacağını açıkladı. İşte Mete Yarar'ın açıklamalarından satır başları...

Veyis Ateş'le 15 Temmuz'dan sonra tanıştım

- Ben Veyis Ateş’le 15 Temmuz sonrası tanıştım. Habertürk’ün Genel Yayın Yönetmenliğine yeni getirilmişti galiba. Ondan sonra da hepinizin bildiği çekimlere gidip geldik. Ben Habertürk’te yorumcu olarak başladığım süreç Veyis Ateş’ten çok daha öncedir.

- Veyis Ateş daha sonraki, süreçte evime geldi gitti hatta nikah şahidim dahi oldu. Ben şöyle bir yapıda insan değilim. Hayatımda da hiç olmadım. Kişi bir şeyle suçlandığında, “ben kişiyi tanımıyorum hiçbir bağlantım yoktu” diyecek kişilik sahibi olmadım. Ben kendimden sorumluyum. Veyis Ateş de kendisinden sorumlu.

- İnsani olarak bir dostluğum vardı insani olarak da ilişkilerim vardı. Ne ticaretle ilgili ne de başka türlü bir bağlantım yoktu. O benim evime sıklıkla gelip giderdi ancak ben daha önce nerede oturduğunu bile bilmiyorum.

Kendisine gazeteci diyenler sorsa...

- Daha sonraki dönemde benim yıllar önce aldığım ve yıllar önce aldığımda kimsenin uğramadığı bir siteden ev aldım. Bu evi aldığımda Ümraniye’de 1+1 ev alabiliyordum o zamanki fiyatlarla. Daha sonra Veyis Ateş zaman geçti; yanlış hatırlamıyorsam 2019-2020 yılları arasında benim bulunduğum siteye geldi ve beğendi. O da o zamanın parasıyla 1+1 fiyatına buradan bir ev aldı.

- Daha sonra hepinizin malumu pandemi patladı. Kuzey Marmara yolunun açılması… İnsanların pandemi sürecinde dışarıya kaçma istek ve arzusuyla fiyatlar uçtu gitti. Kendilerine gazeteci diyenler açıp sorsalardı kim ne zaman ne kadara almış kolaylıkla öğrenebilirlerdi. Köşe yazarlığı yapmaya başladığım dönemde bir mal beyanı verdim. O zamandan bu yana ne kadar artış olmuş isteyen açıp bakabilir.

Ev adresimizi artık deşifre ettiler

- Ben İstanbul’da yaşamıyorum. Hukuken de bir süreç başlattım. Sonuçta güvenlik tehdidi olarak yaşayan bir grubuz biz PKK ve FETÖ konusunda. Ev adresimizi artık deşifre ettiler. Çok sağ olsunlar. Bu süreç öyle bitmeyecek artık. Benim de hukuki sürecim başladı. Ben burada yaşıyorum. Benim ev adresimi deşifre eden bütün hesaplar, bütün internet siteleri bunu paylaşan kişiler hakkında ben de işlem başlatıyorum. Başka iddiaları olan arkadaşlar varsa mahkeme orada karşılaşmaya hazırım.

Sanki gizli saklı bir şey varmış gibi...

- Bir tane fotoğraf koymuşlar. Veyis hiç gizlediği bir şey yoktu. Aldığı evinde bütün Habertürk çalışanlarını daha sonra da İstanbul’da geçmişte tanığı bütün gazeteci arkadaşlarını iki tane ayrı düzenlediği mangal partisinde ağırladı. Fotoğrafı koymuşlar “bütün şey” diye. O fotoğraf çok daha büyük.

- Benimle beraber yaklaşık 50 tane Habertürk çalışanı var. O gün ne için toplanıldığını herkes biliyor. İstanbul’daki bütün gazetecileri çağırdığı bir yemek verdi. Ortada hiç gizli saklı bir şey yok. Ama sanki ortada gizli bir şey varmış gibi.. Burası bir şey çıkartacağınız bir yer değil.