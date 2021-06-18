Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş'ın Veyis Ateş kapışması

Veyis Ateş'in iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan rüşvet istediği iddiasını yazan Fatih Altaylı, Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş'ın "Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular" açıklamasına tepki gösterdi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, TV100’de katıldığı Ahu Özyurt’un Sağlı Sollu isimli programında, "Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular. Salı günü biz KRT’ye çağırdık, önce ‘geleceğim’ dedi, sonra ‘grup çıkmayacaksın dedi’ şeklinde konuştu.

Yarkadaş, "Şaban Sevinç’in Bizim TV’sine çıkacaktı, onu da engelledi. Sen eğer bu 10 milyon Euro'yu kimin için istediğini sormuyorsan Veyis Ateş’in savunmasını isteyip bu işin içinden sıyrılamazsın. Niye korkuyorsun sen? 10 milyon isteyen ahlaksız, namussuz, şerefsiz kim ya da kimlerse bunun açığa çıkartılması lazım." dedi.

"Ortaya laf atma"

Fatih Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Yarkadaş kardeşim. Bir ithamda bulunacaksan isimle bulun. Ortaya laf atma. Ayıptır. Yayına çıkma sözü verip de çıkmayan kim ise adıyla sanıyla belirt. Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim. Adımı her kullanmayın" ifadesini kullandı.

Altaylı'ya davet

Bu açıklamanın ardından Yarkadaş, Altaylı'ya cevap vererek KRT'de yayınlanan programına çağırdı. Yarkadaş'ın yanıtı şu şekilde:

"Fatih Abi eğer uygunsan salı günü saat 20.00'de KRT - Şimdiki Zaman'a bekliyoruz. Veyis Ateş'in sebepsiz zenginleşmesi ve Habertürk'ün bu durum karşısındaki tavrını birlikte konuşalım."

Fatih Altaylı: Temmuz ortasında dönünce konuşuruz

Barış Yarkadaş'ın program önerisine Fatih Altaylı yanıt verdi. Altaylı, "Barış Yarkadaş kardeşim. Herkesin bildiği üzere tatildeyim. Prensip olarak kendi programım olduğu İçin başka televizyon programlarına uzunca bir süredir katılmıyorum. Temmuz ortasında dönünce konuşuruz. Sizi kırmam." ifadelerini kullandı.