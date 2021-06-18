İstanbul dahil 4 şehir dikkat! Meteoroloji ve Valilik uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 4 şehri kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı. İstanbul Valiliği de benzer bir açıklamayla 'sarı kodlu' uyarı içeren paylaşım yaptı. İşte teyakkuza geçiren 18 Haziran hava durumu raporunun detayları...
İstanbul, yağmur bulutlarından kurtulamıyor. Kentte günlerdir süren aralıklı sağanak yağışın ardından bugün de uyarı geldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul başta olmak üzere illeri sıraladı ve olumsuz hava koşullarına ilişkin uyardı.
Bu 4 şehirde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji'den yapılan yapılan o açıklamada, "18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.