İstanbul dahil 4 şehir dikkat! Meteoroloji ve Valilik uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Bu 4 şehirde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den yapılan yapılan o açıklamada, "18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.