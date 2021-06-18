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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova’da Cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova’da Cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova’nın Prizren kentinde, TİKA’nın restorasyonunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Osmanlı döneminden kalma Sinan Paşa Camisi’nde Cuma namazını kıldırdı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, “Kosova’da bulunmaktan gerçekten çok bahtiyarım, mutluyum. Çünkü Evlad-ı Fatihan beldesi Kosova’da Sinan Paşa Camisi’nde Cuma namazı kılmak, gerçekten burada kardeşlerimizde beraber olmak bizim için mutlulukların en büyüğü” dedi.

“İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz her zaman devam edecektir” diyen Erbaş, “Balkan diyarlarında, minarelerin böyle göklere doğru yükseldiğini görmek bu beldelerin bu şehirlerin İslam şehri oluşunun bir mührüdür. Ecdadımız o mührü vurmuş, bugün kardeşlerimiz de devam ettiriyorlar. Daha da güzel, daha nitelikli camiler inşa ediliyor. Allah kendilerinden razı olsun. Biz hep dua ediyoruz, camilerimiz, medreselerimiz, Kur’an kurslarımız daha da artacaktır. Camiler olmazsa İslam’ın buralarda eseri kalmaz. Dolayısıyla biz çok önem veriyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a Kosova Diyanet İşleri Başkanı Naim Tırnava ve Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti.

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