Trabzon'da gökyüzünde gören şaştı kaldı! Karadenizli afişe bakın ne yazdı

TRABZON'da ortağı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan İlknur Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç, savcılığın takipsizlik kararı vermesi üzerine kiraladığı paramotorlu paraşütçüyle 'Dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum’ yazılı afişle kent semalarında uçtu.

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Sürmene ilçesinde, İlknur Malkoç, hissesi olduğu akaryakıt istasyonunda ortağı tarafından dolandırıldığını iddia edip suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararda, ‘dolandırıcılık’ suçunun oluşmadığı ve birbirlerini suçlayan taraflar arasındaki iddiaların ‘hukuki ihtilaf’ olarak değerlendirilebileceğine yer verildi.



İlknur Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç da kiraladığı paramotorlu paraşütçüyle 'Dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum’ yazılı afişi kent semalarına dolaştırmaya başladı. Kayıpları olduğunu söyleyen Gürkan Malkoç, “Akaryakıt istasyonunun karından hissemize düşeni istedik, alamadık. Şikâyetçi oldum, takipsizlik kararı çıktı. Karada bulamadığım adaleti gökyüzünde aramaya karar verdim" diye konuştu.







"Bizden para koparmaya çalışıyor"

İlknur Malkoç'un suçladığı O.E.A. ise suçlamaların asılsız çıktığını belirterek, "Takipsizlik kararı verildi. Hukuki olarak elinden bir şey gelmediği için birtakım suçlamalarda bulunuyor. Bu şekilde bizden para koparmaya çalışıyor” dedi.



