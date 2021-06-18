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Tanesi 80 TL'ye satılıyor! Gümüşhane'de yolu olmayan yerden alıp yapıyorlar

Anadolu Ajansı
Tanesi 80 TL'ye satılıyor! Gümüşhane'de yolu olmayan yerden alıp yapıyorlar

GÜMÜŞHANE'de köylülerin binbir zahmetle yaptıkları ürünlere talep patlaması yaşanıyor.

Tanesi 80 TL'ye satılıyor! Gümüşhane'de yolu olmayan yerden alıp yapıyorlar

Merkeze bağlı Dölek köyünde dağlardan toplanan birkaç farklı çamurun birleşimiyle yapılan, evlerin bahçelerinde özellikle kadınların el becerileriyle şekillenen Dölek güvecine bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Tanesi 80 TL'ye satılıyor! Gümüşhane'de yolu olmayan yerden alıp yapıyorlar

Kentin 10'uncu coğrafi işaretli ürünü olarak kayıt altına alınan güveç, çorbadan sarmaya, etten sebze yemeklerine birçok yiyeceğe farklı lezzet katan otantik pişirme kabı olarak öne çıkıyor.

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Tanesi 80 TL'ye satılıyor! Gümüşhane'de yolu olmayan yerden alıp yapıyorlar

Köylerde halen geleneksel yöntemlerle üretilen güveçler, köye gelen esnaf tarafından alınarak civar illerde de satışa sunuluyor.

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Tanesi 80 TL'ye satılıyor! Gümüşhane'de yolu olmayan yerden alıp yapıyorlar

Dölek köyünde 65 yaşındaki Şengül Çolak, AA muhabirine, çocukluğundan beri güveç yapımıyla uğraştığını söyledi.

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