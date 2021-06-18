Tanesi 80 TL'ye satılıyor! Gümüşhane'de yolu olmayan yerden alıp yapıyorlar

Merkeze bağlı Dölek köyünde dağlardan toplanan birkaç farklı çamurun birleşimiyle yapılan, evlerin bahçelerinde özellikle kadınların el becerileriyle şekillenen Dölek güvecine bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.