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Umut Bulut Eyüpspor'la sözleşme imzaladı

Umut Bulut Eyüpspor'la sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.

Umut Bulut'tan ilk açıklama
İmza töreninden sonra duygularını aktaran Umut Bulut "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmza töreninde konuşan Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: "Umut, karakterli, başarılı, iş ahlakına sahip, profesyonel ve rekortmen bir oyuncu. Birlikte büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Kendisinin transfer sürecinde bize sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum" dedi.

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