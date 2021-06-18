İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı! En fazla ve en az vaka görülen 5 il
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 5-11 Haziran'da İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu. Haftalık verilere göre Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. En az vaka da Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin'de görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, vaka sayılarının düşüş hızının yavaşlamasına karşın azalışının sürdüğünü belirtti.
Vaka sayısı en çok azalan illere ilişkin tablo da paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.
Tabloya göre vaka sayısı en çok azalan ilk 5 ilin ardından sırasıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis geldi.