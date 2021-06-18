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Kamyon devrildi! İstanbul'da faciadan dönüldü

Kamyon devrildi! İstanbul'da faciadan dönüldü

İSTANBUL'da yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seramik yüklü kamyon devrildi.

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Şişli Yeşil Çimen Sokak'ta saat 14.00 sıralarında Fuat Akdeniz'in kullandığı seramik yüklü kamyon yoğun yağış nedeniyle yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kamyon sürücüsü Fuat Akdeniz "Rampa aşağıya inerken yollar yağış nedeniyle ıslak olduğu için araç kaydı. Böyle bir kaza oldu. Araç ters döndü. Kamyonda seramik vardı. Yoldan araçlar geçiyordu ama kimseye çarpmadım" dedi. Devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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