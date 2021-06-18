Haydi Türkiye aşıya! Çift doz BioNTech aşısı sperm sayısını artırıyor

Yurtdışındaki bazı çalışmalarda mRNA aşılarının sperm sayısı ve kalitesini artırdığı iddia edilince gözler Biontech aşısına çevrildi. Prof. Dr. Güner Sönmez'in konuyla ilgili paylaşımı olay oldu

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Koronavirüs salgınında 1,5 yıl geride kaldı. Aşılama uygulamaları ile salgının bitmesi için ufuk görünse de, aşının etkileri konusunda pek çok tartışma da yaşanıyor. Vatandaşlara aşı çağrısı yapılırken, Türkiye günde 1 milyon 200 bine yakın dozla rekor kırdı.

BioNTech aşısı sperm kısır mı yapıyor?

Aşı tartışmaları ise sürüyor. Bunlardan birisi mRNA aşılarının sperm kalite ve sayısını etkileyeceği ve kısırlığa neden olabileceği yönündeki iddialar. Yurtdışındaki bazı çalışmalar ise, tam tersi yönünde bazı veriler ortaya koydu. Bunlardan biri de Miami Üniversitesi'ndeki bir çalışma oldu.

Prof. Dr. Sönmez: Haydi Türkiye aşıya

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez de mRNA aşısına ilişkin sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu: "mRNA aşısı (Biontech-Pfizer) yapılan erkeklerde, çift doz aşıdan sonra sperm sayısında ve kalitesinde artış belirlenmiş. Yani aşının kısırlık yapmadığı gibi bu konuda olumlu etkisi olduğu da belgelenmiş oldu. Haydi Türkiye aşıya :)"