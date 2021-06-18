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MHP'li Semih Yalçın'dan Yeni Akit yazarı Alpay'a ağır sözler! Kripto hüviyetlerini ele vermektedir

MHP'li Semih Yalçın'dan Yeni Akit yazarı Alpay'a ağır sözler! Kripto hüviyetlerini ele vermektedir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, MHP’yi hedef alan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Kenan Alpay hakkında açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "MHP üzerinden istihfaf ederek eleştirmek, Kenan Alpay gibilerin kripto hüviyetlerini ele vermektedir." dedi.

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Kenan Alpay'ın HDP İzmir İl Binasında meydana gelen menfur hadise üzerinden yaptığı açıklamaların asıl derdinin MHP değil, onun temsil ettiği millî değerler olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, "Milletimizin hassasiyetlerini hazmedemeyip binlerce yıllık kardeşlik mirasına saldırarak bu mirası MHP üzerinden istihfaf ederek eleştirmek, Kenan Alpay gibilerin kripto hüviyetlerini ele vermektedir." ifadelerini kullandı.

Marksist, bölücü ve ayrılıkçı çevrelerin tefrik edici özelliğidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplumumuzda kendi değerlerinden habersiz, cehaletin pençesinde kıvranan nesillerin varlığı; sosyolojik bir gerçekliktir. Hiç istemesek de Türkiye’de içinden yetiştiği topluma yabancı, öz değerlerine husumet besleyen kuşaklar yetişebilmektedir.

Millet olgusuna ve millî değerlere düşmanlık; özellikle Marksist, bölücü ve ayrılıkçı çevrelerin tefrik edici özelliğidir. Bu, bizim pek yadırgamadığımız bir husustur.

Burada Türk düşmanlığı söz konusudur 

Ancak eli kalem tutan ve aydın geçinen K.Alpay türünden kalemşörlerin,muhafazakârlık ve dindarlık kisvesi altında millî değerlere düşmanlık etmesini kabullenmekte zorlanıyoruz.Burada gizli bir etnik rahatsızlık izharı ve dışavurumundan korkulan bir Türk düşmanlığı söz konusudur.

Adı geçen köşe yazarının öteden beri MHP muarızı olduğu malumumuzdur.Ancak bu şahıs, HDP İzmir İl Binasında meydana gelen menfur hadise ile ilgili söylemler ve tartışmalar üzerinden MHP düşmanlığını açığa vurmuş asıl niyetini açık etmiş, içindeki erik kurularını taşırmıştır.

Kenan Alpay'ın en büyük kahramanı Barzani'dir 

Asıl derdinin;MHP değil,onun temsil ettiği millî değerler olduğu ortaya çıkmıştır. Milletimizin hassasiyetlerini hazmedemeyip binlerce yıllık kardeşlik mirasına saldırarak,bu mirası MHP üzerinden istihfaf ederek eleştirmek,K.Alpay gibilerin kripto hüviyetlerini ele vermektedir.

Kenan Alpay denen zat hayatı boyunca her fırsatta bölücü ihanet şebekelerinin pek çok görüşünü "İslamcılık" etiketiyle savunan bir nevzuhurdur. Barış için Öcalan'a bile olumlu bir misyon yükleyebilen K.Alpay’ın en büyük kahramanı ise Barzani’dir.

MHP'ye saldıran bir PKK sevicidir 

Kendisi yukarıda ifade ettiğimiz bu vurguları yaparken en büyük düşman olarak gördüğü Türk milletini aşağılamayı ihmal etmeyen buram buram azınlık ırkçılığı vurguları ile MHP’ye saldıran bir PKK sevicidir.

Bu tür adamlar var olma sebepleri olan mekanizmalar ortadan kalktığı zaman hayatlarına normal olarak devam edip, bir sonraki yandaş olacağı mahfili beklemek için dünyaya gelmişlerdir."

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