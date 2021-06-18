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Bakan Gül'den 4. Yargı Paketi açıklaması: 'Kolları sıvama vakti'

Bakan Gül'den 4. Yargı Paketi açıklaması: 'Kolları sıvama vakti'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün TBMM'ye sunulan 4. Yargı Paketine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi, Beşinci Yargı Paketi için kolları sıvama vakti." dedi.

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Bakan Gül, sosyal medya hesabından, Meclis Başkanlığına sunulan 4. Yargı Paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletin adaletten beklentisi ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda reform yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Yargı reformumuzun odağında vatandaş memnuniyeti, temelinde Edirne'den Kars'a 84 milyonun ortak beklenti ve iradesi var. Bugün Meclise sunulan Dördüncü Yargı Paketi de aynı iradenin ürünüdür. Bu anlayış; iyi, doğru ve istikrarlı bir uygulama için de önemli bir kaynak olmalıdır.

'Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı'

Daha kaliteli, daha öngörülebilir ve daha erişilebilir adalet hizmetleri yolunda Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı. Reform irademiz, milletin yargı adaletinden beklentileri ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da güçlenerek devam ediyor, devam edecek.

İnsan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlanan Dördüncü Yargı Paketi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi, Beşinci Yargı Paketi için kolları sıvama vakti."

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