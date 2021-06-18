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Bilim insanları açıkladı! Yeni tür keşfedildi: 4 fil ağırlığında 7 metre uzunluğunda

Bilim insanları açıkladı! Yeni tür keşfedildi: 4 fil ağırlığında 7 metre uzunluğunda

Bilim insanları, Çin'in kuzey batısında karada yürüyen en büyük memeliler arasında yer alan dev gergedanların yeni bir türünün keşfedildiğini açıkladı.

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Çin'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi. Çinli araştırmacılar, 2015 yılında Gansu eyaletinde fosilleri bulunup Oligosen dönemde yaşadığı ortaya çıkarılan dev gergedanlara benzer yeni memeli türüne ait bilimsel sonuçları açıkladı.  Sonuçları Communications Biology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Linxia havzasının kırmızımsı-kahverengi kumtaşı içinde bulunan bir kafatası ve iki omur içeren fosiller, şimdiye kadarki en büyük kara memelilerinden biri olan antik gergedanların nasıl evrimleştiğine ve Asya'da nasıl hareket ettiğine ışık tutuyor.

Çalışmanın başyazarı olan Omurgalı Paleontolojisi Enstitüsü'nden Dr Deng Taoi , kalıntıları gün yüzüne çıkarılan türün, yaklaşık 26,5 milyon yıl önce yaşayan "Paraceratherium linxiaense"a ait olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, yaklaşık 21 ton ağırlığındaki boynuzsuz memeli türünün yaklaşık 7 metre boyunda olduğunu söyledi. Öte yandan, "Paraceratherium linxiaense"nın kafatasına, çenesine ve dişlerine bakıldığında; söz konusu türün, ince bir kafatasına ve kavrayıcı bir burun yapısına sahip olduğu görüldü.

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