Galatasaray'da Divan Başkanı Aykutalp Derkan oldu

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçimini, 114 oy farkla rakibini geride bırakan Aykutalp Derkan kazandı.

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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için iki başkan adayı yarıştı. Genel kurulda Aykutalp Derkan sarı, Niyazi Yelkencioğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı.

2 bin 255 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu. Seçimde Aykutalp Derkan 446 oy alarak sarı kırmızılı kulübün yeni divan kurulu başkanı seçildi. Niyazi Yelkencioğlu ise 332 oy aldı.

Aykutalp Derkan kimdir?:

1959 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde gördüğü eğitimden sonra İTÜ Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında İTU İşletme Mühendisliği bölümünü yüksek lisans derecesiyle bitirdikten sonra 2005 yılına kadar özel sektörde mühendis ve yönetici olarak çalışmıştır. Aykutalp Derkan, 2005 yılından itibaren ise, yönetim danışmanı ve verimlilik uzmanı olarak hizmet vermektedir.

62 yaşındaki Aykutalp Derkan, 2009 yılında Kulüp Divan üyeliğine hak kazanan Aykutalp Derkan, 2012-2018 yılları arasında Divan Sekreter üyesi olarak görev yaptı. Derkan, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.