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Almanya seyahat kısıtlamasını aşı şartıyla kaldırdı

Almanya seyahat kısıtlamasını aşı şartıyla kaldırdı

Almanya, aldığı yeni kararla 25 Haziran itibarıyla Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlara seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarından tam doz olan kişilerin seyahat edebileceği bildirilen yeni kararla birlikte Türkiye'de yaşayan ve BioNTech aşısından çift doz yaptıranlar artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabilecek.

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Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları (BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson) tam olanlar Almanya'ya turistik seyahatte bulunabilecek.

Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve BioNTech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

Buna göre; yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.

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