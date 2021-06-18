Türkiye düşmanı Piri'den itiraf gibi Erdoğan açıklaması

Türkiye karşıtlığıyla tanınan eski Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Piri, kaleme aldığı makalede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Avrupa Birliği (AB), alternatifinin olmadığını düşünüyor" dedi.

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Türkiye karşısındaki düşmanca tutumları ile Avrupa Birliği (AB) sürecinde ilişkileri güçleştiren ve Türkiye düşmanı tavırları ile tanınan eski Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, görev süresinin sona ermesinin ardından itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Kati Piri, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) için bir makale kaleme aldı.

"Erdoğan'ın alternatifsiz olduğunu düşünüyorlar"

Hollandalı siyasetçi, Avrupa Birliğinin Türkiye karşısındaki konumuna da dikkat çekerken AB liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Erdoğan karşıtı bloğa destek çağrısı

Piri, yerel seçimlerde yapılan ittifakların 'Erdoğan'ı zayıflattığını' öne sürerken bu durumun bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tutumunu güçlendirme riski taşıyor" dedi.

"Erdoğan'ın ötesinde Türkiye" başlıklı makalede AB liderlerine çağrı yapan Kati Piri, "Dikkatinizi Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemeye çevirin" ifadelerini kullandı.