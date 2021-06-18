Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal Türkiye planı

Fransa, Libya’da desteklediği darbeci Halife Hafter'in yenilgisini unutamadı. Washington merkezli Politico dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'e meşru hükümetin davetiyle Libya'da bulunan Türkiye'yi ülkeden çıkarmayı teklif ettiğini yazdı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 Zirvesi'nde meşru hükumetin davetiyle Libya'da bulunan Türkiye'nin çekilmesine dair bir plan sunduğu iddia edildi.

Washington merkezli Politico dergisinin haberine göre; Emmanuel Macron, Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çıkarılmasına yönelik iki sayfalık bir planı Joe Biden'e sundu. Macron'un sunduğu planda Türk askeri varlıklarının 6 aylık bir zaman diliminde geri çekilmesi öngörülüyor. Macron'un planında meşru hükumetin davetiyle Libya'da bulunan ve aynı zamanda NATO müttefiki olan Türkiye ile darbeci Halife Hafter'e destek vermek için Libya'nın doğusunda korsan görev yapan Rus Wagner unsurları aynı düzlemde ele alınarak bir skandala da imza atıldı.

Türkiye meşru hükumetin davetiyle orada Türkiye, Libya'da meşru hükûmetin davetiyle bulunuyor. Buna karşın başta Fransa olmak üzere Rus Wagner unsurları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter'e destek için gönderdiği paralı askerler, Libya'da gayrimeşru varlığa sahip. Macron'un hedefi ABD'nin ağırlığını kullanarak Libya'dan Fransa'nın istemediği güçleri çıkarmak. Macron'un planında Libya'daki askerlerin temmuz ayında geri çekilmesi öngörülüyor.

Kendisini yabancı saymadı

Paris'in Libya'da darbeci Hafter güçlerine aktif askeri ve istihbarat desteği verdiği biliniyor. Buna karşın Fransa'nın kendi askerlerinin Libya'daki akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. Bölgenin eski sömürgeci güçleri arasında yer alan Fransa'nın Libya'da meşru hükumeti Hafter eliyle devirme hedefinden vazgeçmediği değerlendiriliyor.

Biden yönetimi sessiz

Biden yönetiminin Fransa'nın son önerisini destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Ancak dergiye göre; ABD'li yetkililer, yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesini sağlamak için çalıştıklarını kabul etti.