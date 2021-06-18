Ordu'da inşatta bulunan örümcek maymunu koruma altına alındı

ORDU'nun Ünye ilçesinde inşaatta yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki 8 aylık örümcek maymunu, tedavisinin ardından Kayseri'deki hayvanat bahçesine gönderildi. Yurt içine girişi özel izne tabi olan örümcek maymunun inşaata nasıl geldiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Zambak Sokak'taki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi. İnşaatta arama yapan ekipler, maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak olan örümcek maymunun 8 aylık olduğu tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Saygın Yıldırım, koruma altına alınan örümcek maymununun bundan sonraki yaşamını Kayseri'de sürdüreceğini söyledi. Yıldırım, "Polis ekipleri tarafından yakalanarak bize teslim edilen maymunun türünün örümcek maymunu olduğunu ve 7-8 aylık olduğunu tespit ettik.

Daha sonra veterinere götürdük. Çenesindeki yırtığa müdahale ettirdik. Örümcek maymunumuzu uygun bir hayvanat bahçesi ayarlamak için birkaç yerle görüştük ve en uygununun Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi olduğuna karar verdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda maymunu Kayseri'ye gönderdik. Bundan sonraki yaşamını orada sürdürecek" dedi.

"Bu maymun türünün yurt içine girişi özel izinlerle tabi"

Daha önce Ünye'de böyle bir durumla karşılaşılmadığını da ifade eden Yıldırım, "Örümcek maymunu Türkiye şartlarında yetişen maymun türü değil. Ana vatanı Güney Amerika olan bir maymun. Yurt içine sokulması özel izinlere tabi olan bir maymun. Bu yetki de sadece hayvanat bahçelerinde var. Normal bir vatandaşın evinde beslemesi yasak. Bu duruma uymayan vatandaşların tespiti halinde bin 730 TL ile 8 bin 692 TL arasında idari yaptırım cezası uyguluyoruz" diye konuştu.