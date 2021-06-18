Gri kategorideki PKK'lı terörist İslam Biliz yakalandı

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 'Şiyar Erzurum' kod adlı PKK'lı terörist İslam Biliz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarmanın ortak operasyonuyla Türkiye-İran sınırında yakalandı.Abone ol
ERZURUM Valiliğinden yapılan açıklamada 'Şiyar Erzurum' kod adlı PKK'lı terörist İslam Biliz'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarmanın Ermenistan yakınındaki Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyonla yakalandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan teröristin 2015 yılında terör örgütü PKK\KCK'ya katıldığı aktarılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin Erzurum-Karayazı ilçesi kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı bildirildi.
Yakalandıktan sonra Erzurum'a getirilen Biliz'in terör örgütünün sözde Karayazı kırsalı sorumlusu olduğu öğrenildi.
Terörist Biliz'in İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.