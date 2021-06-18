Yeni koronavirüs varyantı Rusya'nın başkenti Moskova'yı ele geçirdi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun beklenmedik bir şekilde kötüleştiğini belirterek, "Şu anda Moskova'da geçen yıl uğraştığımız Çin'den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız" dedi. Moskova'da Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatıldığı da bildirildi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun başkentte giderek kötüleştiğini vurguladı.

Moskova'da 18 Haziran'da 9 bin günlük yeni vakanın tespit edilebileceğini belirten Sobyanin, "Moskova'daki salgın durumu hızla kötüleşiyor. Moskovalıların yüzde 60'ından fazlasının halihazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı olması nedeniyle bu beklenmeyen bir durum. Vakalarda artış yerine düşüş bekleniyordu" diye konuştu.

Şehirde yayılan virüsün geçen yıl ortaya çıkan virüsten farklı olduğuna işaret eden Sobyanin, "Şu anda Moskova'da geçen yıl uğraştığımız Çin'den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız. Durumumuzun farklı olduğunu anlamalı ve yeni çözümler üretmeliyiz" dedi.

Moskova'da salgına karşı önlemlerin sertleştirilebileceğini anlatan Sobyanin, "Sert önlemler için bazı kararlar almaya çok yakınız. Şehirdeki hastanelerin yatak kapasitelerini artırmamıza rağmen bu kapasitelerin de bir sınırı var. Şu anda hizmet ve ulaştırma sektörlerinde çalışanları aşılamak ana hedefimiz" şeklinde konuştu.

Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, internet sayfası üzerinden de şehirdeki Kovid-19 önlemleri ve aşılanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sobyanin, Moskova bölgesinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirildiğini belirterek bu zorunluluğun yaklaşık iki ay süreceğine dikkati çekti.

Aşı olanların ikinci kez aşılanması gerektiğini vurgulayan Sobyanin, "Daha önce aşı olanların antikoru kalmadı. Bu yüzden geçenlerde ikinci kez aşı oldum. Yeniden aşılanma sürecinin başlatılması hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Sobyanin, bu kapsamda Rus hükümetiyle çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

Başkan Sobyanin, Moskova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 20 Haziran'a kadar alınan tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatılmasını kararlaştırdıklarını duyurdu.