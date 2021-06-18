Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan ilişkileri gerecek hadsiz sözler

Mayıs ayının son gününde Atina'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ve verdiği samimi pozlarla konuşulan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye ile ilişkileri gerecek bir açıklama geldi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile verdiği sıcak pozlarla gündeme gelmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının karşılıklı tanınmasıyla ilgili karar alan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler yumuşamıştı.

Ardından NATO Liderler Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmiş ve ılımlı mesajlar verilmişti.

Ancak bu ılımlı mesajlara rağmen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan ilişkileri gerecek bir açıklama geldi.

Dendias, Yunanistan'ın yeni dış politika hedefleri ve uluslararası ilişkilerindeki yeni konseptleri anlattığı bir panelde yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalarda bir kez daha iki ülke ilişkilerine zarar verecek ifadeler kullandı.

Panelde kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Yunan Bakan, Türkiye ile Yunanistan ilişkileri, Balkanlar, ABD'yle ilişkiler ve geri kalan uluslararası diplomaside 'yeni ve dışa dönük' bir dönemin başlangıcına imza atmayı planladıklarını açıkladı.

Uluslararası deniz yasaları, münhasır ekonomik bölge sınırlandırmaları, kıta sahanlığı, Yunanistan'ın AB kararlarındaki yeri ve katkısı gibi maddelerin gündemde olduğunu belirten Dendias, ülke politikasını genel anlamda güçlendirmenin yanı sıra daha modern ve revize edilmiş bir Dışişleri Bakanlığı hedefinde olduklarının altını çizdi.

"Türk saldırganlığını karşı silah olarak kullandık"

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri konusundaki soruları da cevaplayan Dendias, "Ülkenin potansiyeli ve jeopolitik konumu göz önüne alındığında Başbakan Miçotakis'in iki yıllık görev süresinde atılan adımlardan ve alınan sonuçlardan mutluyum" dedi.

Nikos Dendias, "Türkiye'nin bugüne kadar çok karşılaştığımız saldırgan tutumu ve Neo-Osmanlıcılık politikasıyla elimizden geldiği kadarıyla mücadele ettik. Türkiye'nin bu saldırgan tutumunu kendisine karşı kullanabilirdik ve nitekim kullandık da. Vardığımız kararlar ve anlaşmalarda bize yardımcı olan Türkiye'nin kendisi oldu aslında" ifadelerini kullanarak Türkiye ile varılan dostluk ve mutabakat çizgisini aşmış oldu.

Dendias, açıklamasına, "Ülkemize güvenlik ve refah sağlayarak nihai hedefimize varmamızı ve ufuklarımızı genişletmemizi sağlayacak bu tutumu ve taktikleri sürdürmek konusunda iyimser ve kararlıyız" sözleriyle devam etti.

Dendias, "Bu yeni dış politika hamlesi ülkemizin büyüyen ekonomisiyle güçlenen açıklığı ve diplomatik hareketliliğiyle el ele bir şekilde yürüyecek ve uluslararası hukuk konusunda Yunanistan'ı Avrupa Birliğinde bir köprü haline getirip üye ülkeler için örnek teşkil eder hale getirecektir" şeklinde konuşmasını bitirdi.