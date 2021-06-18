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Tuğçe Kandemir evli mi eşi var mı? Tuğçe Kandemir şarkıları

Tuğçe Kandemir evli mi eşi var mı? Tuğçe Kandemir şarkıları

Bu Benim Öyküm şarkısı ile çıkış yapan ve son günlerde Kurban Olduğum çalışması ile adından söz ettiren Tuğçe Kandemir'in hayatı merak konusu oldu. 24 yaşında olan Tuğçe Kandemir aslen Mersinli. Asıl mesleği ise edebiyat öğretmenliği.

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Kurban Olduğum şarkısı ile son zamanların adından söz ettiren şarkıcısı Tuğçe Kandemir'in hayatı merak konusu oldu. Tuğçe Kandemir'in asıl mesleği öğretmenliktir. 24 yaşındaki genç şarkıcının kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Tüm merak edilenler haberimizde..

Tuğçe Kandemir kimdir: 1 Ocak 1996 Mersin doğumlu olan Tuğçe Kandemir, Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni.

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

TUĞÇE KANDEMİR'İN DİSKOGRAFİSİ
Single'ları

"Bu Benim Öyküm" (2018)

"Yanlış" (2018)

"İçimdeki Sen" (Bilal Sonses ile) (2018)

"Gülü Soldurmam" (2019)

"Yelkovan" (2019)

"Yağmur" (2019)

"El-Âlem" (2020)

"Açıldı Kapılar" (Roni Can Durmus ile) (2020)

"Kurban Olduğum" (2020)

"Drama Köprüsü" (2020)

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