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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünya yüzeyinde yaşam barındırmayan ilk topraklar keşfedildi

Dünya yüzeyinde yaşam barındırmayan ilk topraklar keşfedildi

ABD'li bilim insanları, bilim tarihinde ilk kez dünya yüzeyinde hiç yaşam barındırmayan topraklar bulduklarını açıkladı. Antarktika'nın iç bölgelerinde tespit edilen bölgeden alınan örneklerde herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı belirtilirken Colorado Üniversitesinde toprakları inceleyen mikrobiyal ekolojist Noah Fierer, "Mikropların her zaman dayanıklı olduğu, her yerde yaşayabilecekleri varsayımı olmuştur. Alınan örnekler herhangi bir mikrobiyal yaşam da barındırmıyor" dedi.

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ABD'de Colorado Üniversitesinden bilim insanları tarafından yapılan çalışmada dünya yüzeyinde ilk kez hiç yaşam barındırmayan topraklar tespit edildiği belirtildi.

Antarktika'da yapılan çalışmada kıtanın iç kısmında dağlardaki bir bölgede toplanan toprak örneklerinde herhangi bir canlı DNA'sının tespit edilmediği ve bunun dünyada ilk kez görüldüğü bildirildi.

Toprak örnekleri ocak 2018'de toplandı

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada toprak örnekleri Ocak 2018'de Transantarktik dağlarının uzak bir bölümüne yapılan bir keşif gezisi sırasında toplandı.

Araştırmacılar, Transantarktik dağlarının en ücra köşelerinde bile canlı örneğinin olmaması durumunu düşünmeden çalışma yürüttüklerini belirtti.

Toplanan örneklerde herhangi bir canlı belirtisine rastlanmadı.

204 örnek teste tabi tutuldu

Toplanan örneklerdeki mikrobiyal DNA örneklerini tespit etmek amacıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir yöntem kullanılırken 204 örneğin teste tabi tutulduğu bildirildi.

Soğuk bölgelerden alınan örneklerin tamamında çok sayıda DNA tespit ettiklerini belirten araştırmacılar, daha yüksek rakımlardan alınan örneklerin yüzde 20'sinde herhangi bir canlılık belirtisine rastlanmadığını aktardı.

"Alınan örnekler herhangi bir yaşam barındırmıyor"

Colorado Üniversitesinde toprakları inceleyen mikrobiyal ekolojist Noah Fierer, "Mikropların her zaman dayanıklı olduğu, her yerde yaşayabilecekleri varsayımı olmuştur. Alınan örnekler herhangi bir mikrobiyal yaşam da barındırmıyorlar" diye konuştu.

Çalışmanın Mars yüzeyinde araştırma yapmaya benzer olduğunun altı çizilirken Mars yüzeyinde bol miktarda bulunan kostik ve reaktif tuzların olduğu bir bölgede yapılan çalışmanın ilerleyen yıllardaki araştırmalara öncülük edebileceği belirtildi.

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