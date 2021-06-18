BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  SPOR

Hırvatistan ile Çekya puanları paylaştı

Anadolu Ajansı
Hırvatistan ile Çekya puanları paylaştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Çekya karşılaştı.

Çekya, 35. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı. Hırvat stoper Dejan Lovren, ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Patrik Schick'in yüzüne dirsekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Schick, 37. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak turnuvadaki 3. golüne imza attı ve Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan, 47. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ivan Perisic, uzak direğe doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci maçlar sonunda Çekya, puanını 4 yaptı. Hırvatistan ise ilk puanını aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Angela Merkel: Belirli konuları şekillendirmek istiyorsak Türkiye ile bağımlıyız
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İsveç'ten Hamsik'li Slovakya'ya tek kurşun
Yılmaz Özdil'den Sezgin Baran Korkmaz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atmaca Gemisavar Füzesi" paylaşımı
Dünya yüzeyinde yaşam barındırmayan ilk topraklar keşfedildi
Veyis Ateş, 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz 'ses kaydını dinledim' dedi
Muğla Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
Tuğçe Kandemir evli mi eşi var mı? Tuğçe Kandemir şarkıları
Yorumlar