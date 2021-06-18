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İsveç'ten Hamsik'li Slovakya'ya tek kurşun

Anadolu Ajansı
İsveç'ten Hamsik'li Slovakya'ya tek kurşun

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 yendi.

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Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu ikinci maçında İsveç ile Slovakya karşılaştı.

İsveç, karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle Alexander Isak'ın girdiği pozisyonlarla etkili oldu.

Baskılı oyunu sonuç veren İsveç, 75. dakikada penaltı kazandı. Robin Quaison, ceza sahasında kaleci Martin Dubravka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Emil Forsberg, 77. dakikada penaltı atışını gole çevirerek İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Bu golle sahadan 1-0 galip ayrılan İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

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