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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atmaca Gemisavar Füzesi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli füze Atmaca'nın test atışı görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

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