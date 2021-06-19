BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de mali müşavir ofisinde ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de mali müşavir ofisinde ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kendisinden haber alınamayan mali müşavir Tülay Keseli (49) ofisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İzmir'de iddiaya göre, öğle saatlerinden beri mali müşavirlik yapan Tülay Keseli'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis, ihbar sonrası Tülay Keseli'nin ofisine gitti.

Yerde yatarken bulundu

Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler Keseli'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Keseli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Keseli'nin ölümü şüpheli bulundu.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Keseli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte PKK'nın gerçek yüzü! Fahrettin Altun paylaştı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotof kokteylli saldırı
İngiltere ile İskoçya arasındaki maçta gol sesi çıkmadı
Hırvatistan ile Çekya puanları paylaştı
İsveç'ten Hamsik'li Slovakya'ya tek kurşun
Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir
Yılmaz Özdil'den Sezgin Baran Korkmaz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atmaca Gemisavar Füzesi" paylaşımı
Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor!
Yorumlar