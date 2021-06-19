Maskelerin atılacağı yasakların biteceği tarih belli oldu! Aşıda rekor üstüne rekor geldi
TÜRKİYE koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamaya hız verdi. Her gün yeni bir rekor kırılıyor... BioNTech aşıları anlaşma tarihinde teslim edilince aşı bollaştı. Bu da toplumsal bağışıklığı daha da yakınlaştırdı. İşte korona yasaklarının tamamen biteceği, maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarih...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Bugün saat 09:00 itibariyle Türkiye'de 40 milyon 420 bin 871 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşısını olanların sayısı 26 milyon 133 bin 206 kişi iken, ikinci doz aşısını olanların sayısı 14 milyon 287 bin 665 oldu. BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Toplumsal bağışıklığa ulaşılacak tarih belli oldu. Maskeleri ne zaman çıkarıyoruz? Yasaklar ne zaman tamamen kalkıyor? İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye aşılamada günlük rekorlarını her gün biraz daha geliştiriyor. Bugün saat 09:00 itibariyle Türkiye'de 40 milyon 420 bin 871 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşısını olanların sayısı 26 milyon 133 bin 206 kişi iken, ikinci doz aşısını olanların sayısı 14 milyon 287 bin 665 oldu.
40 milyonuncu doz burada yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yukarıdaki fotoğrafı, “Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık” notuyla paylaştı.
En fazla aşıyı Meryem Mavi Hemşire yaptı...
Bakan Koca, sonraki paylaşımında ise “Mersin’de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı” ifadelerini kullandı.