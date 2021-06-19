Maskelerin atılacağı yasakların biteceği tarih belli oldu! Aşıda rekor üstüne rekor geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Bugün saat 09:00 itibariyle Türkiye'de 40 milyon 420 bin 871 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşısını olanların sayısı 26 milyon 133 bin 206 kişi iken, ikinci doz aşısını olanların sayısı 14 milyon 287 bin 665 oldu. BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Toplumsal bağışıklığa ulaşılacak tarih belli oldu. Maskeleri ne zaman çıkarıyoruz? Yasaklar ne zaman tamamen kalkıyor? İşte tüm ayrıntılar...