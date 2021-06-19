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Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti Hani ilçe binasına yönelik saldırı açıklaması

İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti Hani ilçe binasına yönelik saldırı açıklaması

AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Diyarbakır Valiliği, AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıda 2 kişinin gözaltına alındığı ve saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir”

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