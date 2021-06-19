BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da kısıtlamaya rağmen restoranda yemek! Ceza yağdı

Bursa'da kısıtlamaya rağmen restoranda yemek! Ceza yağdı

 BURSA'da, kısıtlama uygulanan saatlerde gizli alındıkları restoranda yemek yiyen 26 kişiye, polis ekiplerince 81 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan işletme sahiplerinin güvenlik kamera sistemiyle olası polis baskınına karşı dışarıyı takip ettikleri ortaya çıktı.

Abone ol

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki restorana, kısıtlama saatlerinde gizli olarak müşteri kabul edildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında, restoranda müşteri olduğu ve alkol satışı yapıldığı tespit edildi. Restoranda bulunan 26 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den toplam 81 bin 900 lira ceza kesildi.

Kameradan dışarıyı gözlüyorlarmış

Öte yandan işletme sahiplerinin güvenlik kamera sistemiyle olası polis baskınına karşı dışarıyı takip ettikleri anlaşıldı. Ekipler, iş yerine yönelik tutanak düzenledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran seçiminin galibi belli oldu İbrahim Reisi yeni cumhurbaşkanı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Uğur Dündar'ın 'penis avcısı' dediği gazeteci ortaya çıktı
Venezuela Başkanı Maduro'dan Trump sonrası Biden'a mesaj
Dördüncü dalga mı geliyor? Salgından kurtulduk derken Delta paniği
Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti Hani ilçe binasına yönelik saldırı açıklaması
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 kişi öldü, 16 yaralı var
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı
Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi! HES kodu ve tokalaşma detayı
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yorumlar