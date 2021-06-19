Uğur Dündar'ın 'penis avcısı' dediği gazeteci ortaya çıktı

Uğur Dündar bir gazetecinin tükenmekte olan bir ayının penis kemiğini çıkarıp içki karıştırdığını iddia etti gazetecinin Ufuk Güldemir olduğu ortaya çıktı.

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Gazeteci Uğur Dündar'ın Twitter hesabı üzerinden bir gazeteci hakkında yazdığı iddia olay oldu. Dündar'ın ağır ithamda bulunduğu gazetecinin ismi ortaya çıktı. Dündar'ın iddia ettiği ayının penis kemiğini çıkartma olayını Ufuk Güldemir kendi yazısında da anlatmış.

Dündar mesajında isim vermeden bir gazeteciyi kast ederek “Bu gözler, neler gördü! Örneğin kendisi pankreas kanseriyle mücadele ederken, nesli tükenmekte olan kutup ayılarını, penis kemiğini elleriyle çıkarıp içki karıştırıcısı yapmak için vurduğunu öğünerek anlatan "penis avcılarının!" büyük gazeteci olarak göklere çıkarıldığını gördü!..” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar’ın bu sözleri ile suçladığı gazeteci merak konusu oldu.

Yeniçağ'ın haberine göre; O gazeteci 2007 yılında pankreas kanserinden hayatını kaybeden Habertürk medyanın kurucusu ve ilk sahibi gazeteci Ufuk Güldemir olduğu iddia edildi.

Kanseri o olaydan sonra öğrenmiş

Uğur Dündar isim vermeden bir dönem kanlı bıçaklı olduğu Ufuk Güldemir’le ilgili attığı tweette ‘kendisi pankreas kanseriyle mücadele ederken” ifadelerini kullanıyor. Ancak Güldemir kanser olduğunu Dündar’ın kast ettiği işte bu ‘Ayı Avı’ndan hemen sonra öğrendi. Ayıyı vurduktan sonra otele gelen Güldemir, karın bölgesinde şiddetli bir ağrı ve sancılar hissettiğinde bu avı erken bırakarak Türkiye'ye dönmüştü.

"Karla kan acıyla karşılaşıyor"

Güldemir’in 2004 yılının Mayıs ayında Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı yazıda Rusya'ya bağlı Kamçatka adasında yasal ve lisanslı şekilde nasıl ava çıktıklarını hikayesini “Karla kan birbirine acıyla karışıyor. Kar ve kan bu kadar mı yakışırmış birbirine? Kızıl kar yağar mı hiç? Ayı ölünce kızıl kar yağıyor ey sevgili okur…” ifadeleriyle anlatıyor. Ufuk Güldemir bu yazısından sonra Doğa Severlerden büyük tepki ile karşılaşıyor.

Güldemir ayrıca yazısında Dündar’ın tweetinde bahsettiği ‘ayının penis kemiği’ sözlerini ise “Penisinin içinde kemik olan tek canlı, ayı. Kemiğin topuzu gümüş kaplanarak içki karıştırıcısı yapılıyor. Ellerimle penisini açıp kemiğini çıkarıyorum. Bir karış uzunluğunda kalem gibi bir kemik.” İfadeleriyle anlatıyor.