Rusya’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

RUSYA'da paraşütçüleri taşıyan çift motorlu uçak Kemerovo bölgesinde düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Abone ol
Rusya güne uçak kazası haberiyle uyandı. Ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşütçüleri taşıyan L-410 tipi çift motorlu uçakla kalkıştan kısa süre sonra iletişim kesildi.
TASS haber ajansının aktardığına göre bağlantısı kesilen uçak ormanlık alana düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yerel kaynaklar kazanın sebenin motor arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.