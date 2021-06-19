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Rusya’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

RUSYA'da paraşütçüleri taşıyan çift motorlu uçak Kemerovo bölgesinde düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Rusya güne uçak kazası haberiyle uyandı. Ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşütçüleri taşıyan L-410 tipi çift motorlu uçakla kalkıştan kısa süre sonra iletişim kesildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre bağlantısı kesilen uçak ormanlık alana düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yerel kaynaklar kazanın sebenin motor arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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