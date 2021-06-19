CHP, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklaması...

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddiaların genel merkeze ulaştığını belirtti.

Yapılan incelemeler sonucunda belediye başkanının, parti disiplini ve partinin yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları olduğunun tespit edildiğini bildiren Torun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2021 tarihli kararıyla Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

CHP'den istifa etti

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunmanın hemşerilerime hiçbir katkısı olmayacağını düşündüğüm için bugün itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet seviyesine uluşmayı kendine şiar edinen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım Adalet ve Kalkınma Partisine katılmaya karar verdim." diyen Dr. Alper Öner’in istifasına dair yaptığı açıklama şu şekilde:

19 Haziran 2021... 2019 yerel seçimlerinde Düziçi halkının %60’ına yakınının teveccühü ile belediye başkanı oldum ve o günden bu yana ilçeme hizmet etmek için gayretle çalışıyorum. O günden bu yana ülkemizde ve dünyada birçok gelişmeye birlikte şahit olduk, birlikte etkilendik. Bu süreçte yaşadığımız bir çok hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü ise cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde yaşadım.

Üzülerek söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaşmış, bu ülkenin temel taşları olarak da sayabileceğimiz 'Cumhuriyetçilik', 'Milliyetçilik' ,'Halkçılık', 'Devletçilik', 'İnkilapçılık' ve 'Laiklik' ilkelerini neredeyse unutmuştur. Kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor. Muhalefet uğruna halkın iradesini hiçe saymayı, büyük Türk Milletini terörle mücadelesinde yalnız bırakmayı, yeniliklere karşı anlamsız bir ön yargı ile yaklaşmayı, laiklik adı altında bu ülkenin inancına karşı cephe almayı,devlet ve vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum.

Saydığım tüm bu hususları uzun uzun düşünerek devletime,milletime,vatanıma ve bayrağıma olan inancımdan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunmanın hemşerilerime hiçbir katkısı olmayacağını düşündüğüm için bugün itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet seviyesine uluşmayı kendine şiar edinen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım Adalet ve Kalkınma Partisine katılmaya karar verdim. Düziçi’ne, Osmaniye’ye ve aziz hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.