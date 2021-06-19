KONDA Başkanı Ağırdır'ın iddiası! Erdoğan seçimi kaybetmesi durumunda bunu yapacak

Anket şirketi KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, önümüzdeki seçimlere ilişkin Erdoğan'ın bunu uygulayacağını iddia etti.

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KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, önümüzdeki seçimlere ilişkin değerlendirmelerinde, "İktidar blokunun siyasi oyunu seçimi kaybedersem de yönetilemez bir ülke bırakayım ve erken seçim kaçınılmaz olsun." dedi.

Halk TV'de İpek Özbey ile Gündem Özel'in konuğu olan KONDA Araştırma Genel Müdür Bekir Ağırdır, seçim stratejisi ve ittifaklara ilişkin, "Geniş bir ittifak oluşamıyor ve bu partiler toplumla bunları müzakere ederek değil kapalı kapılar ardında böyle birer temsilcinin konuşarak müzayede yaptığı ittifaklar her an bozulabilir de, çünkü toplumun ihtiyaç ve taleplerine yaslanmıyorsa o pazarlığı yapan 6 kişilik heyetin duygularına kalıyor iş orda da başka bir risk var." dedi.

Ağırdır şöyle konuştu:

Benim tezim bugünden kim aday olsun tartışması yapmamak. Asıl niçin bir arada olmak gerekiyor diye tartışmak ve bunu da açık olarak ilgili kesimlerin gözü önünde tartışmak... Ancak o zaman HDP dahil mi değil mi gibi tuzaklardan kurtulunur.

Parlamenter sistemi getiremeyeceksiniz

Daha gerçekçi başka bir şey konuşalım. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Kastedilen şey güçler ayrılığı ise ben de yanındayım. Ancak şöyle bir ihtimal var, bugün anketlerde görünen tablo çok radikal biçimde değişmezse ve bugünkü hal devam ederse iktidarı evet muhalefet kazanabilir ama parlamentoda 320-280, 310-290 gibi bir ağırlık olabilir.

Böyle olursa, parlamentoda parlamenter sistemi getiremeyeceksiniz. Parlamentoda referandumun gerekli olduğu anayasa değişikliğini bile yapamayabilirsiniz böyle olursa.

Toplumu ikna etmesi gerekiyor

Oy almak için, toplumu ikna etmek için aday önemli tabii ama partilerin adayda, programda aynı zamanda bu adayın ve kadrosunun da 6 ay ya da 2 sene ya da 4 sene ülkeyi hangi ilkeler ile yöneteceği konusunda toplumu ikna etmesi gerekiyor.

Sistem sorununa işaret eden Ağırdır, "Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanı herhangi başka bir partiden milletvekili olunca bugünkü tablonun ne kadar değişeceğini sanıyorsunuz bu nizam sürdükçe?" diye sordu.

Ağırdır şöyle devam etti:

Mesele iktidara değil sisteme muhalif olmaktır. Eğer muhalif partiler, bloklaşma ya da ittifak sisteme muhalif şekilde oluşmazsa öyle kolay bir şey yok.

Yeni baraj hamlesi

Ağırdır şunları söyledi:

"Şu anda küçük görünen partilerin oyun dışı kalması hedefleniyor. Çünkü böyle bir yasal düzen kurulduktan sonra onlar bir partiye eklenmek zorunda kalırlar.

Varsayalım ki, şu anda AK Parti ve MHP dışında kalan partiler en geniş ittifakı oluşturdular. Cumhurbaşkanı da tek aday oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsınız doğru ama milletvekili seçiminde bu partilerin dördünün, beşinin oyu baraj altı kaldığı için milletvekili sayısı düştü... Milletvekili dağılımında bugünkü iktidar çoğunlukta olur. Meclis kitlenir çünkü sürekli yasalar ile engel olurlar.

Erdoğan'ın seçim planı

İktidar blokunun siyasi oyunu seçimi kaybedersem de yönetilemez bir ülke bırakayım ve erken seçim kaçınılmaz olsun. Bunu görmek lazım. Orada sadece baraj meselesine odaklanmak değil. Detaylara bakmak gerekiyor. Seçim sadece sandıktaki oyu korumak değil ki."