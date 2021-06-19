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6 aylık bebeğin böbreği 6 yaşındaki çocuğa verildi

İhlas Haber Ajansı
6 aylık bebeğin böbreği 6 yaşındaki çocuğa verildi

Daha 4 yaşındayken böbrek hastalığı teşhisi konan küçük çocuk 6 aylık bir bebeğin böbrekleri sayesinde yaşama tutundu.

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Bursa'da 2 yıldır böbrekleri bittiği için diyalize giren 6 yaşındaki çocuk, bir bebekten yapılan nakille diyalize girmekten kurtuldu.

İnegöl ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Mustafa Pal, böbrek hastası olarak doğdu. Minik çocuğun iki böbreği de 4 yaşında iflas etti. 2 yıl boyunca diyalize giren minik çocuk, Samsun'da yatakta havasız kalıp beyin ölümü gerçekleşen 6 aylık bebeğin böbrekleri nakledilerek sağlığına kavuştu. Mustafa Pal'a, Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek ve Uzman Doktor Kadir Ömür Günseven ve ekibi tarafından başarılı bir nakil yapıldı. Sağlığına kavuşan minik çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.

Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Bölümünün başarılı operasyonuyla 6 aylık bebekten alınan böbrekler Bursa'ya sağlıklı şekilde ulaştı. Şu anda Uludağ Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bölümünde yatan minik çocuğun takibini yapan Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez, "Mustafa Pal 6 yaşında. Anne karnından itibaren olan hastalığı sebebiyle böbrek yetmezliği tedavisi görüyor. Son 2 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Samsun'da 6 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesi tarafından bağışlanan organlar 6 yaşındaki Mustafa'ya başarılı şekilde nakledildi. Bağış yapan aileyi tebrik ediyorum. Bir kişinin organ bağışı 5 kişiyi hayata bağlıyor. Minik çocuğun böbrekleri sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Minik böbrekler onunla birlikte büyüyecek" dedi.

Anne Selma Pal ise, "Çocuğum doğuştan itibaren böbrek rahatsızlığı çekiyordu. Bağış yapan aileden Allah razı olsun. Çocuğum nakledilen böbrekler sayesinde diyalize girmekten kurtuldu ve sağlığına kavuştu. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Kadir Ömür Günseven de, "Samsun'da 6 aylık beyin ölümü gerçekleşen bir yavrumuzdan 2 böbrek birden geldi. Bu böbrekleri 6 yaşındaki bir yavrumuza taktık. Ameliyat çok başarılı geçti. 2 saatte nakil işlemini gerçekleştirdik. Çocuğumuz nakilin ilk gününde idrar çıkarttı" diye konuştu.

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