Sakız şeklinde koronavirüs ilacı geliştirdiler

Rusya’nın koronavirüsü tedavi eden sakız şeklinde ilaç geliştirmeye başladığı iddia edildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın, sakız formunda Covid-19 ilacı geliştirmeye başladığı iddia edildi.

sputniknews haberine göre Bakanlığa yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, bakanlık koronavirüse karşı sakız şeklinde antiviral bir ilaç geliştirmeye başladı.

Haberde sözlerine yer verilen kaynak, “Denemeler tamamlandıktan sonra bu aşı farklı terapötik rejimlere dahil edilip önleyici ilaçların kullanımına yönelik mevcut mekanizmalara ek olarak kullanılacak. İlacın uygun fiyatlı olmasının yanı sıra insan sağlığına yararlı özellikleri olması, yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadelede olumlu bir etki sağlayacaktır” dedi.

Haberde, Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Araştırma Enstitüsü’nün Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'yle birlikte geçen yıl yeni koronavirüse karşı Sputnik V aşısını geliştirdiği hatırlatıldı.

Sputnik V, kullanım için onaylanan ilk koronavirüs aşısı olmuştu.