Marmara Denizi'nde ölümcül sonuç! Zehirli gaz kalıcı olur!

Marmara Denizi'nde müsilaj sonrası zehirli gaz paniği yaşanıyor. İncelemelere göre bulunan ölümcül gazın kalıcı olabileceği öngörülüyor.

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Deniz salyası (müsilaj) kabusuyla mücadele eden Marmara'da şimdi de 'ölümcül gaz' korkusu ortaya çıktı. 110 metre derinde rastlanan hidrojen sülfürün, 34 metre derinliğe kadar çıktığı görüldü. Uzmanlar bozulmanın hızlanacağının altını çizerek "Oksijensizlik artabilir hatta kalıcı olabilir" uyarısı yaptı.

Çınarcık Çukuru’nda ölümcül gaz oluştuğuna ilişkin tespitin ardından Marmara’dan bir kötü haber daha geldi. Deniz salyasına çözüm aramak için R/V Alemdar II araştırma gemisiyle Marmara Denizi’ne açılan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü uzmanları, Karamürsel’de daha önce 110 metre derinde rastlanan hidrojen sülfürün, 34 metre derinliğe kadar ulaştığını gördü.

NTV'de yer alan habere göre; bilimsel seferin lideri kimyasal oşinograf Prof. Dr. Nuray Çağlar, İzmit Körfezi’nin Karamürsel açıklarındaki İZ-17 isimli ölçüm istasyonunda gelişmiş cihazlarla yaptıkları araştırmalarda 34 metreden itibaren hidrojen sülfür belirlediklerini söyledi. Körfezin orta baseni olan Karamürsel açıklarındaki 150 metre derinliğe gönderilen cihazların 34 metreden sonra hidrojen sülfürü tespit ettiklerini vurguladı.

Körfezde yeni değil

Prof. Dr. Nuray Çağlar, “Körfezde hidrojen sülfürün varlığı yeni değil. 1999 depreminin ardından 1 yıl süren çalışmalarımızda 110 metreden sonra varlığını tespit etmiş ve bilimsel makale olarak sunmuştuk. R/V Arar ile 30 istasyondan aldığımız örneklemelerle hidrojen sülfürden bahsetmiştik. İzmit Körfezi’ne yabancı olmayan bu gazın 110 metrelerden şimdilerde 34 metreye kadar çıkması bizi düşündürüyor. 34 metrede litrede 2 miligram olan hidrojen sülfür 157 metreden sonra 4,5 miligrama kadar çıkıyor” dedi.

Oksijensizlik kalıcı olabilir

Ölçüm istasyonunda ayrıca müsilaj tabakalarının da yüzeyden dibe doğru çökeldiğini gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Nuray Çağlar, “Organik madde yani müsilaj çözülürken sudaki çözünmüş oksijeni tüketiyor. İzmit Körfezi, Marmara denizi sularıyla yenileniyor ama hidrojen sülfür ortadan kalkmıyor. Henüz yazın başında olmamız ilerleyen süreçte bozulmanın hızlanacağını işaret ediyor. Oksijensizlik artabilir hatta kalıcı olabilir” uyarısını yaptı.