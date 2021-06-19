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HABER /  POLİTİKA

İbrahim Kalın görüştü Gümrük Birliği'nde yeni adım

Anadolu Ajansı
İbrahim Kalın görüştü Gümrük Birliği'nde yeni adım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın 24 Haziran AB zirvesi öncesi AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Björn Seibert, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç iş birliği ve insani yardımların yanı sıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri kapsamlıca ele aldı.

Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altının çizildiği toplantıda, pozitif gündemin ilerletilmesi gerektiği ifade edildi. 24 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Zirvesi'nde Gümrük Birliği ve göç mutabakatının yenilenmesi hususunda somut adımlar atılması beklentisi dile getirildi.

Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağına değinilen görüşmede, göç konusunda ortak sorumluluk ile hareket edilmesi ve adil külfet paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik iş birliğinin devam etmesi konusunda da mutabık kalındı.

Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de hazır bulundu.

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