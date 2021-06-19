Erdoğan otel açılışında konuştu Kabine toplantısında müjdeyi veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da NG Grubuna ait otel açılışında konuştu. Turizm sektörüne müjdeyi kabine toplantısı sonrası vereceğini söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da otel açılışında konuştu. Pandemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların kalktığı konusunda müjdelerin geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında yaptığı konuşmasında turizm sektörüne ait müjdelerin kabine toplantısı sonrası duyuracağını duyurdu.

Türkiye turizm sektöründe çok büyük potansiyel gösteren bir ülkedir. Salgında turizm sektörünü ayakta tutmak için yoğun bir çaba gösterdik. Turizm Bakanımız pandemi sürecinde de her adımı attı, sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı.

Sağlık hizmetleri konusunda iyi durumdaydık. Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarının olduğu ülkeler listelerden çıkmaya başladı. Macron ile yaptığımız görüşmelerin meyvesini aldık. Fransa adımları attı atıyor.

Aşımada atılan son adımla birlikte inşallah yeni döneme giriyoruz. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi daha yukarıya çıkaracağız. Turizm yüksek istihdam ortaya çıkaran bir alandır.

KDV noktasındaki desteği de sonunda Haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey bir ay daha uzatalım diyor. Pazartesi günü kabine toplantımızda masaya yatırırız. Kabine toplantımızdan sonra yapacağımız ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz.