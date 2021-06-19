Son dakika! İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL'da son dakika deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. İstanbul Valisi Yerlikaya, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Kandilli depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.

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İstanbul'da deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünün 3,9 olduğunu, merkez üssünün ise Kartal olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açılamada ise depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedilirken, merkez üssünün Sultanbeyli olduğu belirtildi.

Vali Yerlikaya: Herhangi bir olumsuzluk yok

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Deprem gerçeğini hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" açıklamasını yaptı.

Prof. Üşümezsoy: "Direk İstanbul depremi değil"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İstanbul fayı değil. Bu Tuzla ve Kartal'a kırılan fayın devamı. Direk İstanbul depremi değil" dedi.

Prof. Dr. Ercan: Büyük depremin ayak sesi değil

Depremle ilgili uzman isimlerden olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Biz 4’ten büyüklere deprem diyoruz, bu depremcik” dedi. Ercan sözlerini şöyle sürdürdü: “Asıl büyük İstanbul depreminin olmasının beklenildiği yerden çok uzak bir bölgede gerçekleşti. Bu iyi haber. Yaşanan, yerel gerginlik boşalmasıdır. Daha büyük bir deprem yaratması söz konusu değildir. Deprem bilimciler umarım şüpheli açıklamalar yapmaz. Beklenen İstanbul depreminin ayak sesleri değildir bunlar. Bu depremcikle ilgili ‘büyük İstanbul depreminin ayak sesidir’ demek bilime aykırıdır.”

“Saat geçtikçe düzelecek”

Büyük İstanbul depreminin Avrupa yakasında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, “Bu yaşanan sarsıntı büyük bir taş ocağının patlamasıyla aynı şiddette. Ben 4-5 kilometre derinlikte olduğu kanısındayım. AFAD ve Kandilli Rasathanesi birbirlerinden farklı derinlikler açıkladılar, saat geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum” dedi.

“İnsanlar sokağa düşmesin”

Prof. Dr. Ahmet Ercan, vatandaşlara da panik yapmamaları uyarısında bulundu. Ercan, “İnsanlar koşmasın, sokağa düşmesin, arabalarına binip trafiği kitlemesin. Büyük deprem beklentisi içerisinde değilim.” İfadelerini kullandı.

"Bu tür etki genellikle çok yakın depremlerde olur" Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaptığı açıklamada, "Bir gümbürtü şeklinde ve masanın sallantısı şeklinde hissettim. Bir eşya düşmüş gibi etki yaptı. Bu tür etki genellikle çok yakın depremlerde olur. Eğer deprem uzaksa yer sarsıntısı hissedersiniz. Yakınsa da ayaklarınıza biri sanki balyozla vuruyormuş gibi bir his olur. Büyüklüğü konusunda iki tane farklı değer var, yer konusunda da farklılık var ama İstanbul’a çok yakın bir noktada olduğu belli. AFAD’ın verdiği haritada Pendik-Kartal civarları görünüyor. Fakat burada bildiğimiz kadarıyla karada bir fay söz konusu değil. Pendik-Tuzla arası bir fay var ama bunun da aktif olup olmadığı tartışmalı" ifadelerini kullandı. NTV'ye konuşan Tüysüz, Pendik-Tuzla arasındaki faya işaret ederek, "Böyle bir fayın büyük deprem üretme potansiyeli yok. Genelde küçük deprem üretebilecek bir şey. Onun da aktif olup olmadığı konusunda yeterli bilgi söz konusu değil. Çünkü fay büyük ölçüde yerleşim yerlerinin içerisinden gidiyor. Onun için de zerinde çok detaylı yapılmış çalışmalar yok. Bu deprem Kartal-Pendik civarında ise bu fayda kuşkulanmak gerekir. Ama başka yerde de olma ihtimali var" diye konuştu.

Çevre Bakanı Murat Kurum: Rabbim ülkemizi korusun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.