BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  GÜNCEL

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. İşte Bakanlıktan yapılan açıklama...

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Güllü kaç kilo verdi eski hali nasıldı? Güllü nasıl kilo verdi
Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama: Büyük İstanbul depreminin öncüsü mü?
Son dakika! İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İbrahim Kalın görüştü Gümrük Birliği'nde yeni adım
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kaybolduğu iddia edilen polisle ilgili açıklama
Erdoğan otel açılışında konuştu Kabine toplantısında müjdeyi veririz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği’ni ziyaret etti
TRT Teşkilat dizisini İsrail'e sattı İbrahim Eren açıkladı
Yorumlar