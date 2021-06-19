MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. İşte Bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.