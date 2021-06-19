Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama: Büyük İstanbul depreminin öncüsü mü?

İSTANBUL'da meydana gelen deprem büyük İstanbul depreminin öncüsü mü? Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, herkesin tüylerini diken diken eden açıklamayı yaptı...

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İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kartal ilçesi olduğunu ve yerin 7 km altında meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 4.2 büyüklüğünde ölçülen depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve derinliğin 15.1 ölçüldüğünü kaydetti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Candaş Tolda Işık'ın paylaşımı şöyle oldu:

Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem...

Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerlendirme yapılabilir"