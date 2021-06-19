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EURO 2020'de Fransa, Macaristan engelini aşamadı

EURO 2020'de Fransa, Macaristan engelini aşamadı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. 

İlk yarıda Fransa etkili olmasına rağmen Macaristan 45+2'de Fiola ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda sahneye Griezman çıkarak 66. dakikada skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca mücadele beraberlikle sonlandı. 

Bu skorla Fransa puanı 4'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Macaristan ise puanını 1'e yükseltti.  Grubun son maçında 23 Haziran'da Macaristan, Almanya ile Fransa da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 

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