Altında şaibe var! İslam Memiş sordu: Altın fiyatları neden düştü, sanalda kim aldı kim sattı?

Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesine geldi. Gümüş fiyatları dip yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son günlerde piyasalarda yaşananları anlattı. Öyle bir soru sordu ki kafalar karıştı...

Abone ol

Son dönemin en karı yatırım aracı olan altın fiyatları FED kararının ardından tepetaklak oldu. Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesine gerileyerek haftayı 495 liraya geldi. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından düşüşe geçen altın fiyatları 500 liranın altına geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş gümüş fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Gümüşün gram fiyatı 7 lira 25 kuruşa geriledi. Gümüşte yaşanan gerilemeyle birlikte son zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Altın ve gümüşte yaşanan gerilemenin aksine dolar kuru 8 lira 73 kuruş seviyesine çıktı. Piyasalarda yaşanan dalgalanmayı altın uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

Altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatları geriledi. Altın fiyatlarında son tablo şu şekilde oluştu. Çeyrek altın 819 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 337 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 454 liradan satıldı. Altının ons fiyatı ise gram altın gibi geriledi. 1764 dolar seviyesinde dengelendi.

Tonlarca altını sanalda kim aldı kim sattı?

Altın fiyatlarıyla ilgili konuşuna altın uzmanı İslam Memiş, yaşananlarla ilgili şu paylaşımları yaptı:

- Dolar endeksinin 90’dan 92’ye çıkması için tonlarca sanal altını kim sattı, kim aldı? Merkez bankaları fiziki toplarken sanal operasyonu kim yaptı? Satan var da, alan kim?

- Sınırsız ve ucuz dolarları basanlar topladı. Ons 1.677’ye gram 397’ye gerilediğinde aynı psikoloji idi. Sonra ne oldu 1.916 ons 538 gram. 1.960 ons 580-600 gram olduğunda bu sefer de “ Ne zaman düşer “ soruları.

Kardeşiniz olarak uyarıyorum

- Önemli olan yıl içinde yaşanan hareketler değil, miktarı artırmak. Bu da birikim ve tasarruf yaparak olur. 2 puanlık dolar endeksi için 100 dolar onsun gerilemesi mantıklı mı?

- Siz bilirsiniz ancak bir kardeşiniz olarak yine tekrar etmek isterim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İşinize bakın ve rahat olun.

Yıllarca ne düşüşler, ne yükselişler gördük. Bana 100-200-300-400 liraya gram altın bulun. Geçmiş yılları geri getirin. Gelmez, gelmeyecek…