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Çatalca'da meyve suyu fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı
Çatalca'da meyve suyu fabrikasında yangın

ÇATALCA'da bin 600 metrekarelik bir meyve suyu ürünleri fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun çalışmalar sonrasında söndürülürken, fabrikadaki yangın drone ile havadan görüntülendi.

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Yangın, Çatalca Şubaşı köyü Körfez Sokak içerisinde bulunan meyve suyu ürünleri fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bin 600 metrekare alana kurulu olan meyve suyu ürünleri fabrikasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın drone ile havadan görüntülendi.

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