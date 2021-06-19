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Türkiye'ye Sinovac aşısı sevkiyatı! Sağlık Bakanlığı duyurdu işte gelen doz sayısı

Türkiye'ye Sinovac aşısı sevkiyatı! Sağlık Bakanlığı duyurdu işte gelen doz sayısı

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan Sinovac aşılarının Türkiye'ye ulaştığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Toplam 8 milyon doz aşı gelmiş oldu
Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

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