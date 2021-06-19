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Sergen Yalçın'la uzayan yeni sözleşme görüşmeleri taraftarları kızdırdı

Sergen Yalçın'la uzayan yeni sözleşme görüşmeleri taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la uzayan yeni sözleşme görüşmeleri taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar "YaSergenYaistifa" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla yönetimin tecrübeli hocayla bir an önce sözleşme imzalamasını istedi. Etiket kısa sıra sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında zirveye yerleşti.

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Beşiktaş'a tarihi bir sezon yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla henüz yeni sözleşme imzalamadı. Tecrübeli hocanın 16 milyon TL ücretle 1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken sürecin bu kadar ağır ilerlemesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaşlılar yeni sözleşme istiyor
Taraftarlar sosyal medyada, "YaSergenYaistifa" etiketini çok konuşulanlar arasında zirveye çıkararak yönetime sitem etti. "Beşiktaş'ın geleceği Sergen Yalçın'dır" yorumları yapan Beşiktaşlılar, deneyimli hocayla bir an önce sözleşme imzalanmasını istiyor.

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